Türk Kızılay, 2 milyon 850 bin kişiye kurban eti dağıttı

Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda 3 kıtada 21 ülkede kurban keserek 2 milyon 850 bin ihtiyaç sahibi kişiye yardım elini uzattı. Türk Kızılay, Uganda'da Mbarara ve Soroti şehirlerinde kurban olarak 2 bin 225 büyük baş hayvan kesti. Türkiye'deki vekalet sahibi 15 bin 750 kişinin yardımlarıyla kesilen kurban etleri, yoksul ailelere, yetimhanelere ve bakıma muhtaç yaşlıların kaldığı merkezlere dağıtıldı. İhtiyaç sahibi 100 bin kişi, Türkiye'den uzanan yardım eliyle sevindi.Yardım alan kişilerden biri olan Arinaitwe Agatha, "Bize yardım elini uzatan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz, sizi burada görmek bizim için büyük mutluluk" dedi. Türk Kızılay Uganda Ekip Başkanı Fuat Emin Hayırsever, "Burada Uganda halkı adına tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Çok yoksul bir ülke, halkın çoğu yardıma muhtaç durumda. Bu yıl da Türkiye'den yardım gelecek mi diye bekliyorlar ve bizi burada gördüklerinde inanılmaz mutlu oluyorlar" dedi.Türk Kızılay, bu yıl Kurban Bayramı'nda yurt dışında Uganda, Bosna Hersek, Filistin (Kudüs-Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Bulgaristan, Endonezya, Güney Sudan, Kırgızistan, Sudan, Somali, Senegal, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Çad, Nijer ve Tanzanya olmak üzere 21 ülkede kurban kesimleri yaptı. Hayırsever 114 bin kişinin vekaletiyle 21 ülke, 50 bölgede kesilen kurbanlıklar 2 milyon 850 bin ihtiyaç sahibine ulaşıltırıldı.