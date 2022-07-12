Skandal olay CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde yaşandı. Kütüphanede görevli bir şahıs namaz kılan bir öğrenciye talimatlar doğrultusunda namaz kılamayacağını söyledi.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kütüphanede skandal “Bize burada namaz kıldırmayın talimatı verildi”

"BİZE VERİLEN TALİMAT BU ŞEKİLDE"



Kütüphane görevlisi, namaz kılmak isteyen öğrencinin 'İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?' sorusuna 'Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde' diye yanıt verdi. Görevli, namaz kılmak isteyen öğrencinin, "Buraya mescit yapılmamış, boş bir alanda yok, buna rağmen burada namaz kılamıyor muyum? Buranın yönetimine de soruyorum? Bu nasıl bir anlayış? Namaz kıldım diye zorlarına mı gitmiş?' cümlelerine 'Buranın yönetimi ile alakalı ben bir personelim ve bana verilen talimatları iletiyorum. Bu şekilde bilgi geldi' diye cevap verdi.