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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:44

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor

İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın nişan yüzüklerini taktığı çift, önümüzdeki günlerde evlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, önümüzdeki günlerde evlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in, nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın taktığı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor
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