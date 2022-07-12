Haliç’in içler acısı son hali! Çöpler kıyıya vurdu, rengi değişti

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte İstanbul'un göz bebeklerinden bir olan Haliç'in adı uzun süredir çevre kirliliğiyle anılıyor.
KAHVERENGİNE DÖNDÜ!
Pandemi sürecinden bu yana çözüm bulunması beklenen Haliç'in suları rengi kahverengine döndü. Haliç'in içler acısı hali cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haliç'in içler acısı son hali kameraya yansıdı... Çöpler kıyıya vurdu! İBB'den ise henüz açıklama gelmedi | Video
KIYIYA VURAN ÇÖPLER DİKKAT ÇEKTİ
Görüntülerde, kıyıya vuran çöpler dikkat çekti. Çevre kirliliğinin sahil boyunca sürdüğü görülürken, İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
"EHİL ELLERDE HALİÇ MASMAVİ, EHİL OLMAYAN ELLERDE HALİÇ SİMSİYAH"
Öte yandan AK Parti Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, İBB Meclisi Haziran ayı ilk toplantısında, Haliç'in simsiyah olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Haliç'in durumunu görüyorsunuz değil mi? Bugün ki yönetim göreve gelir gelmez ne yaptılarsa Haliç simsiyah oldu. 'Alg patlaması var' dediler. Defalarca Haliç'in maviliği yerine siyah su görüntüleri medyada yer aldı. Haliç'e çöp suyu döküldüğünü tespit ettik. İnsan sıkılır biraz ya. Silivri Seymen'de, var olan çöp depolama sahasının içerisinde bir çöp suyu arıtma tesisi var. AK Parti döneminde başladı.
Bitmesi gereken tarih iki yıl geçti yerinde sayıyor. Seymen'den 75-80 kilometre günde 3 bin ton atık suyu alıyorlar, getiriyorlar Kemerburgaz'a. Orada da eskiden kalma bir arıtma tesisi var. Onu da çalıştırmadan İSKİ'ye veriyorlar. İSKİ'den Haliç'e geliyor. 1994'te adeta bir lağım çukurunu andıran Haliç 3 yılda yeniden kararmaya ve yer yer kokmaya başladı. Çünkü el aynı elde ondan. Ehil ellerde Haliç masmavi, ehil olmayan ellerde Haliç simsiyah. Haliç'te patlayan algler değil, Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi oldu. Haliç'te patlayan altılı masanın İstanbul şubesi oldu. Lütfen gidin Haliç'i görün. Milletin imkanları ehil ellerde olduğu zamanda nasıl hizmetle geri döndüğünü, ehil olmayan ellerde İstanbul'un nasıl hizmetsiz kaldığını görün"