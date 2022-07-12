İBB'den Bileciklilere hakaret gibi yardım! "Bu otobüsleri biz mi iteceğiz?"

İstanbul'da yolda kalan İETT otobüslerinin ve otobüsleri iten İstanbulluların görüntüleri gündemdeki yerini korurken, CHP'li Bilecik Belediyesi İETT'den kamu hizmetine kalite kazandırmak adına cüzi bir bedel karşılığında otobüs talebinde bulundu.
İBB'ye bağlı İETT Müdürlüğü, 1997 model 0 345 marka 25 yıllık bir otobüsü 4 Bin TL artı KDV bedel karşılığında Bilecik Belediyesine vermeyi kabul etti. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'den sonra Vekillik görevini devralan CHP'li Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, konuyu, "müjde" havasında meclise taşıdı. Gündem maddesi olarak Mecliste okunan otobüs yardımı konusu tartışmalara neden oldu.
"BU OTOBÜSLERİ ARTIK BİZ Mİ İTECEĞİZ"
Meclis toplantısında tanıtımı yapılan 25 yıllık otobüsün, aktif olarak İstanbul'da çalıştığını savunan ve bunun bir kamu hizmeti olduğunu iddia eden CHP'lilere, AK Parti sıralarından büyük tepki geldi. AK Partili Meclis üyeleri, İstanbul'da yolda kalan otobüslerin Bilecik'e gönderildiğini ve bundan böyle bu otobüsleri Bileciklilerin ittireceğini savunurken, bunun bir yardım değil eziyet olacağını, modeli yüksek ve işlevsel bir araç alınması gerektiğini söyleyerek oylamada red oyu verdi.
LÜKS MAKAM ARACINA OY VERMİŞTİ BU KEZ, "BİZ LÜKSE KARŞIYIZ" DEDİ
AK Parti grubunun itirazlarına rağmen yapılan oylamada İyi parti ve CHP'nin oylarıyla madde gündemden geçerek 1997 model hurda otobüsün Bilecik'te hizmet vermesi kabul edildi.
Başkan Semih Şahin döneminde Başkan yardımcısı olan ve 3 Milyon TL değerindeki Ultra Lüks makam aracına onay veren Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı, hurda otobüs alımına yapılan itirazlara, ise "Kamuda lüks olmaz, biz lükse karşıyız" diyerek cevap verdi.