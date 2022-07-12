İkiyüzlü Avrupa yine şaşırtmadı! Danimarkalı vekiller HDP kongresinde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5. Olağan Genel Kongresi'nde HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşma yaptığı sırada, yüzleri kapalı 2 kişi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalışmıştı. Kongreye terör örgütü PKK'ya sempatizanlık besleyen Danimarkalı parlamento üyeleri de katıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
HDP olağan kongresinde atılan sloganlar ve PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Milletvekilleri, "Şu anda dayanışmamız çok ihtiyaçları var. Başkan Erdoğan partimin yasaklanmasına çalışıyor. Binlerce milletvekili, belediye başkanı ve aktivist hapse atıldı ama barış, özgürlük ve adalet için mücadeleye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
ELEBAŞIYLA FOTOĞRAF
PKK sempatizanları Maria Temponeras ile Anne Hegelund'un terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde fotoğrafları olduğu da ortaya çıktı.
Kongrede aynı zamanda, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kadın kolu olan YPJ'nin toplantılarına katılan ve HDP savunuculuğuyla ön plana çıkan Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard konuşma yaptı.