Kandil’deki mağaraya SİHA ile nokta atışı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK'ya darbe indirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvası Kandi'de bir mağaraya girmeye çalıştıkları tespit edilen 2 terörist, SİHA ile yapılan nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin barındığı İran- Irak sınırında yer alan Kandil bölgesinde bir grup teröristin hareket halinde olduğu istihbaratı üzerine keşif ve gözetleme çalışmaları başlatıldı.Bölgede görevli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Kandil'de iki teröristin yerini tespit etti. Teröristler, Kandil bölgesinde bir mağaraya girecekleri sırada SİHA'nın nokta atışıyla vuruldu. Operasyonda, örgütün sözde yönetici kadrosunda oldukları değerlendirilen 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.Öte yandan Zap ve Avaşin-Basyan Vadisi ile Metina Dağı bölgesinde başlatılan 'Pençe-Kilit' operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Üs alanlarına yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon yapıldı. Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F-16 savaş uçağı ile bölgede tespit edilen teröristler nokta atışıyla vuruldu.Operasyonda, 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit bölgesinde yapılan son operasyonla birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 280'e yükseldi.