Neredeysen gelme, oradan istifanı açıkla

İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini sürdürürken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye'de tatilde olduğunun ortaya çıkması vatandaşların tepkisine yol açtı. İmamoğlu, vatandaşların tepkisine rağmen tatiline devam ediyor. Sık sık hükümeti hedef alan sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkan oyuncu Şahan Gökbakar'ın da aralarında olduğu vatandaşların İmamoğlu'na tepkisi şöyle:İstanbul'da yağmur felaketi yaşanırken, arkadaşıma 'İmamoğlu yine tatildeymiş meselaa' deyip kahkaha attım. O da 'Evet abi, tatilde' dedi. 'Yok artık' dedim. 'Gerçekten abi' dedi. 'Lan saçmalama vallaha mı?' dedim. 'Vallaha' dedi. Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu yaa!Ekrem İmamoğlu nerede isen gelme istifa et.İmamoğlu, karşısında aday olmasa bile kazanamaz artık.Güzel oluyor mu İstanbul?Adamda yönetici vasfı yok, sorumluluk yok. Göreve geldiği günden beri hep aynı nakarat.İstanbul tarihinin yüz karası. Tatili çok seviyorsan olmasaydın belediye başkanı.Adam tatilini bırakıp gelemez ki! Kim takar İstanbul'u değil mi?Ekrem İmamoğlu, en iyi bildiği işi yapıyor, Fethiye'de tatlı hayatın tadını çıkarıyor.Hadi kendi aklına gelmiyor, danışmanları da mı uyarmıyor.Büyük işlerin peşinde. Selle, yağmurla uğraşmaya zamanı yoktur.İBB Başkanı olduğundan beri yaptığı tek icraat var; o da tatil. Adam tatil yapabilmek için İBB'ye başkan oldu sanırım.Bu kaçıncı vukuatı oldu İstanbul Belediye Başkanı'nın? Yazıklar olsun...An itibarıyla sel birçok ilçeyi vurdu. Her zaman olduğu gibi bizim İBB Başkanımız da yine tatilde.Kendi haline bırakın. O artık umutsuz bir vaka. Baksanıza kendi partisi bile artık ilgilenmiyor.İstanbullu, her afette kayıplara karışan İBB Başkanı İmamoğlu'nu bulabileceği adresleri artık biliyor.Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kaldı. İBB Başkanı'nın Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı.Elazığ'daki deprem sonrasında İBB Başkanı da bölgeyi ziyarete gitti. 20 dakika durduğu Elazığ'dan hemen sonra soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı, ailesiyle kayak yaptı.İstanbul'da haftalar öncesi uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. Yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İmamoğlu ise aynı saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile birlikte Sarıyer Rumeli Kavağı'nda kalkan balığı yedi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fethiye Faralya'da Kızılcakaya mevkiinde bulunan hotelde kaldığı öğrenildi. Hotelin 1420 euro (24 bin 978 TL) olan gecelik oda fiyatı dudak uçuklattı. Odanın kendisine ait özel bir deniz alanının olduğu ifade ediliyor. Hotelin 2 kişilik en düşük fiyatlı odası 590 Euro (10 bin 378 TL). İmamoğlu en yüksek fiyatlı özel süitte kalıyor. İBB Başkanı'nın tatil için gittiği hoteldeki diğer odaların fiyatları şu şekilde: Deniz manzaralı Infinity Suite odası gecelik fiyatı 650 Euro (11 bin 433.5 TL)-Infinitiy Delux Odası gecelik fiyatı 1110 Euro (19 bin 525 TL).Mutfak videolarıyla mütevazılık algısı oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'a geldiğinde lüks bir otelin Boğaz manzaralı dairesinde konaklamıştı. Otelin geceliğinin 100 bin lira olduğu basına yansımıştı.