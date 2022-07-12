Terör sevici Danimarkalı vekiller HDP kongresinde

Ankara'da geçen hafta düzenlenen HDP'nin 5. Olağan Kongresi'ne, terör örgütü PKK'ya destek veren Danimarkalı milletvekilleri Maria Temponeras ile Anne Hegelund'un da katıldığı ortaya çıktı. Kongrede HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan konuşma yaptığı sırada, yüzleri kapalı 2 kişi terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açmaya çalışmış, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatılmıştı.Kongreye terör örgütü PKK'ya destek veren Danimarka Kızıl-Yeşil İttifak milletvekilleri Maria Temponeras ile Anne Hegelund da katıldı. Kongreyle ilgili yayınlanan videoda Danimarkalı milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiri sınırlarını aşan ifadeler kullandığı görüldü. Kongrede aynı zamanda, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kadın kolu olan YPJ'nin toplantılarına katılan ve HDP savunuculuğuyla ön plana çıkan Birlik Listesi Dış Politika Sözcüsü Sören Söndergaard konuşma yaptı.Kongredeki terör sevici bir diğer isim ise PKK'nın Avrupa Birliği'nin terör örgütler listesinden çıkarılması ve terör örgütü YPG için yardım toplayan Danimarkalı Milletvekili Nikolaj Villumsen oldu. PKK sempatizanları Temponeras ile Hegelund'un terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin önünde fotoğrafları olduğu da ortaya çıktı.