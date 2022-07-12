Ümit Özdağ kurban eti üzerinden hedef aldığı Diyanet’i 100 bin dolar zarara uğratmış

Gündeme sürekli mülteci ve yabancı düşmanlığı ile gelmeye çalışan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şimdi de Afrika'daki yoksullara dağıtılan kurban eti üzerinden algı operasyonuna kalkıştı.

YOKSULLARA KURBAN ETİ DAĞITILMASI ÖZDAĞ'I RAHATSIZ ETTİ

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından vatandaşların kendi rızalarıyla yapılan bağışlar ile Burkina Faso'da kurban eti dağıtıldı. Ümit Özdağ bu kez de Afrikalı ihtiyaç sahiplerine dağıtılan kurban eti üzerinden Türkiye Diyanet Vakfı'nı hedef aldı ve 'Bu yapılan insani ve islami değil' diyerek ilginç bir çıkışta bulundu.

ÜMİT ÖZDAĞ DİYANET VAKFI'NI ZARARA UĞRATMIŞ!

Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı ile Özdağ'ın bir dönem başkanı olduğu Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi'nin (ASAM) arasında geçmişte bir protokol imzalandığı öğrenildi. Üstelik protokolle kurulan DİYAM adlı merkezin Özdağ'ın dini konular dışında farklı alanlarda araştırmalar yapması ve Türkiye Diyanet Vakfı'nı zarara uğrattığı gerekçesiyle kapatıldığı ortaya çıktı.

DİNİ KONULAR DIŞINDA 'FARKLI' ARAŞTIRMALAR

Diyanet yetkilileri o dönem Özdağ'a 8 bin dolar, ASAM'daki emekli general ve askerlere 1500 dolara yakın maaş ödendiğini fakat dini konulardan ziyade güvenlik gibi farklı alanlarda 'farklı' araştırmalar yapıldığını tespit etti. Bu nedenle de daha önce 100 bin dolar harcanan DİYAM, Türkiye Diyanet Vakfı'nı zarara uğrattığı ve faydalı olmadığı görülerek kapatıldı.