15 Temmuz Destanı tüm dünyada yankılanacak: Başkan Erdoğan Saraçhane meydanında millete seslenecek

SERGİLER DÜZENLENECEK, TÜM CAMİLERDEN SALALAR OKUNACAK

İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliği ile giydirilen "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni 15 Temmuz tarihinde Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı için 14 Temmuz Perşembe günü hareket edecek. İletişim Başkanlığı tarafından ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Konya, Kayseri, Gaziantep, Sivas, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum'da üç gün sürecek fotoğraf sergileri düzenlenecek. Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da tüm camilerde salalar okunacak. 15 Temmuz'da ayrıca Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezinde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek.