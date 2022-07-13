CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde skandal olay: Talimat var, namaz kılamazsınız

AK PARTİ'DEN TEPKİ: TAKİPÇİSİYİZ!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP, genetik kodlarını yaşatmayı sürdürüyor. Helalleşme ve kucaklaşma diyenlerin halısını kaldırınca, altına süpürülmüş samimiyetsizlik ve düşmanlık gün yüzüne çıkmış. İbadet hürriyetini zapturapt altına alan Adana B. B. ile ilgili ne yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Olaya tepki gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışırken, yakında cami olmadığı için namaz vakti çıkmadan kimsenin olmadığı boş bir alanda (depo) namaz kılan öğrenci kardeşimiz "idarenin talimatı var, burada namaz kılamazsınız" diyerek engelleniyor." dedi.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Gülaçtı, "Olay; özellikle seçim dönemlerinde, inanca saygı, özgürlük, manevi değerler gibi lafları dillerinden düşürmeyenlerin gerçek zihniyetlerinin tezahürüdür ve asla kabul edilemez. ABB yönetimi ve Başkan Zeydan Karalar bu hususta acilen kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu "helalleşme"den bahsederken toplumun birçok kesimi samimiyet eleştirisinde bulunmuştu. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bugün namaz kılan bir genci engelleyerek, inanç ve ibadet özgürlüğüne düşman, gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi." dedi.

CHP'li belediyenin bir anca önce açıklama yapmasını beklediklerini belirten Ay, "Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kütüphanede ders çalışırken, namaz vaktinde kimsenin olmadığı boş bir alanda namaz kılan genci "yukarıdan bize talimat böyle geldi" diyerek engelleyen zihniyeti kınıyoruz. CHP'li B. Belediyesi konuyla ilgili derhal açıklama yapmalıdır." şeklinde paylaşımda bulundu.