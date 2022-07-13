Dirayetli duruş darbeciyi yendi

15 Temmuz'da Ankara'nın Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda Elazığlı Özel Harekât Polisi Eyyüp Oğuz da şehit düştü. Aradan geçen 6 yılda acı ve gururu bir arada yaşadıklarını söyleyen şehit babası Tevfik Oğuz, oğlunun kabri başında duygularını paylaştı.Bayramda olsun, özel günlerde olsun her gün oğlumuzun acısı yüreğimizde. Eyyüp çok görevler üstlendi ve çok zor görevlerde çalıştı. 13 sene Diyarbakır'da, 10 sene de Ankara'da çalıştı. Hainler Ankara'da Özel Harekât binasına bomba attılar. Orada Eyyüp'le birlikte 52 şehidimiz oldu. Eyyüp'ün acısı unutulmuyor.Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'da dirayetli davrandı ve halkımız da arkasından gitti. Onun duruşuyla darbeciler yenildi.Suriye ve Irak'ın durumu ortada. Ülkeye sahip çıkmazsak öyle olacağız. Her ne kadar acımız olsa da gururluyuz.