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Giriş Tarihi: 13.7.2022 10:27

Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

AA
Kurban Bayramı’nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15, Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nda ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."

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Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
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