MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor" dedi.
MSB, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2022
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/wbSZu1rftd