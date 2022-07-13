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Giriş Tarihi: 13.7.2022 10:24

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor" dedi.

MSB, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi!
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