O gece vatanımız için bedel ödedik

15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nın önünde darbecilere karşı direnirken üzerinden askeri araç geçen gazi Kenan Kesmen, SABAH'a o geceyi anlattı:Askeri kamyonun sağ kapı kısmından, basamağa basarak kapıyı açmak ve içeridekileri indirmek için harekete geçtim. Tam o esnada araç şoförü ara gaz yaparak beni düşürdü. Düştüğüm an gaza basıp hareket etti. Arka teker üstümden geçti. Öldüğümü düşünerek üstümü örtmüşler. Belimi ezildi. Leğen kemiğim iki yerden kırıldı, omuriliğimde kırıklar oluştu. 70 gün sırt üstü yattım.Bir insan vatanı ve memleketi için gerekiyorsa gazi ve şehit olmalı. Hastanede yoğun bakımdan çıkarken akrabam, 'Sen canını sıkma, hepsinin hakkından geldik' dedi. O haberi aldığım an sevindim. Çünkü bedel ödendi ve karşılığı alındı.