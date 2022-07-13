Son dakika: BAE ile ilişkilerde yeni dönem! Üç bakan yatırım için geliyor

BAE'den üç bakan beraberinde CEO'larla birlikte Türkiye'deki yatırım imkanlarını somutlaştırmak üzere Türkiye'ye geliyor. BAE heyeti, kamu, özel sektör kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir yatırım çalıştayında bir araya gelecek.
Ziyaret kapsamında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanması planlanıyor.
YATIRIM ÇALIŞTAYI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın davetiyle Türkiye'ye gelecek olan BAE heyeti, çalışma ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunacak. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde yatırım çalıştayı düzenlenecek.
Türkiye'deki yatırım imkanlarının ele alınacağı çalıştayda, üç bakanın yanı sıra BAE'nin önde gelen yatırım fonları ve şirketlerinin CEO'ları da yer alacak.
Çalıştayda muadil bakanlıklar arasında ikili görüşmelerin yanı sıra, sanayi, yenilenebilir enerji, petrokimya, gıda, e-ticaret, savunma, otomotiv ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kamu iştiraki kuruluşlar ve şirketlerin temsilcileri ile BAE'nin önde gelen şirketleri arasında potansiyel işbirliği imkanları değerlendirilecek.
UZAY ALANINDA İŞBİRLİĞİ
Ziyaret kapsamında iki ülke arasında Uzayın Barışçıl Kullanımı, Uzay Bilimi, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalanacak. İmzalanacak anlaşmayla uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak.
Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapacak.
ŞUBAT'TA PLANLANDI
Başkan Erdoğan, uzun bir aradan sonra şubat ayında BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş, heyette yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank da BAE'li mevkidaşı Al Jaber ile bir araya gelmişti.