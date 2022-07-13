Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!

Son dakika haberi: Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, kendisini polis olarak tanıtan teledolandırıcılara 275 bin lira kaptırdı. Bayrakdar'ın, "Şubede nakit kalmadı" denilince tüm parasını çekemediği ortaya çıktı.
'DOLARLARI ÇEK, HAZIRLA'
Olay, İstanbul Beşiktaş'ta 24 Mayıs günü meydana geldi. Prof. Dr. Bayrakdar'ın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan teledolandırıcı, Bayrakdar'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.
Parayı, kapısına gelen polis yelekli ve kendisini "Soner Yıldırım" olarak tanıtan dolandırıcıya teslim etti. Yeniden aranacağını ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini belirten dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı. Bir süre sonra yaşlı kadının yeniden telefonu çaldı. Bankadaki parasının tamamının çekilmesi talimatını alan kadın, tekrar bankaya giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.
ŞİKÂYETÇİ OLDU
Önce 75 bin lira çeken kadın, kendisine söylenen banka hesabına parayı transfer etti. Bir süre sonra başka bir bankadaki paranın da çekilmesi talimatı verilen yaşlı kadın, bankanın Beşiktaş'taki şubesine gitti. Banka görevlisi, Prof. Dr. Bayrakdar'a, "Şubede nakit para kalmadı" dedi. Telefonla bu durumu ilettiği dolandırıcılar, bir anda telefonu profesörün yüzüne kapattı. Dolandırıldığını anlayan Bayrakdar şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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