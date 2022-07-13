Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 07:00 Son Güncelleme: 13.7.2022 07:05

Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!

Son dakika haberi: Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski devlet bakanı Azimet Köylüoğlu, ünlü finansçı Aysun Mercan, yüksek mühendis Ceren Ataman'dan sonra dolandırıcıların son kurbanı, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Yıldız Teknik Üniversitesi eski İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Anabilim Dalı Başkanı olan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu. Prof. Dr. Bayrakdar, iddiaya göre teledolandırıcılara toplam 275 bin lira kaptırdı.

Son dakika haberi: Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar, kendisini polis olarak tanıtan teledolandırıcılara 275 bin lira kaptırdı. Bayrakdar'ın, "Şubede nakit kalmadı" denilince tüm parasını çekemediği ortaya çıktı.

'DOLARLARI ÇEK, HAZIRLA'

Olay, İstanbul Beşiktaş'ta 24 Mayıs günü meydana geldi. Prof. Dr. Bayrakdar'ın telefonu çaldı. Kendisini "Polis memuru" olarak tanıtan teledolandırıcı, Bayrakdar'a parasının ve hesaplarının başkaları tarafından ele geçirilerek kullanıldığını söyledi.

İddiaya göre kendisini polis olduğunu inandırmak için ünlü doktora ait olan kişisel bilgilerini doğru söyleyen dolandırıcı, "Birazdan evine geleceğiz. Dolar hesabındaki paraları çek ve hazırla" talimatı verdi. Yakındaki bankaya giden emekli profesör, 12 bin dolar (200 bin lira) çekti.

Parayı, kapısına gelen polis yelekli ve kendisini "Soner Yıldırım" olarak tanıtan dolandırıcıya teslim etti. Yeniden aranacağını ve kendisine söylenen talimatları yapması gerektiğini belirten dolandırıcı, yaşlı kadının ikametinden ayrıldı. Bir süre sonra yaşlı kadının yeniden telefonu çaldı. Bankadaki parasının tamamının çekilmesi talimatını alan kadın, tekrar bankaya giderek hesabındaki parayı çekmek istedi.

ŞİKÂYETÇİ OLDU

Önce 75 bin lira çeken kadın, kendisine söylenen banka hesabına parayı transfer etti. Bir süre sonra başka bir bankadaki paranın da çekilmesi talimatı verilen yaşlı kadın, bankanın Beşiktaş'taki şubesine gitti. Banka görevlisi, Prof. Dr. Bayrakdar'a, "Şubede nakit para kalmadı" dedi. Telefonla bu durumu ilettiği dolandırıcılar, bir anda telefonu profesörün yüzüne kapattı. Dolandırıldığını anlayan Bayrakdar şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
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