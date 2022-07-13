SON DAKİKA | ’Tahıl koridoru’ için beklenen toplantı başladı!

Son dakika haberi... Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla sevkine ilişkin Türkiye, Rusya, Ukrayna askeri heyetleri ile BM heyeti arasındaki toplantı başladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki dörtlü toplantı, Kalender Kasrı'nda başlamıştır." ifadeleri yer aldı.