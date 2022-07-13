TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop; Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva, Birleşik Arap Emirlikleri Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Azhar Azizan Harun, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi, Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Bin Muhammed El Şeyh, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al-Ghanim ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Şentop, bayramın üçüncü günü Türkmenistan Halk Meclisi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bayramını tebrik etti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konulardaki iş birliğine dikkat çekildi.

ŞENTOP, BAYRAMIN SON GÜNÜNDE DE MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Kurban Bayramı'nın son günü ise Kırgızistan Meclis Başkanı Talant Mamıtov ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Şentop, Kırgız halkının bayramını tebrik etti. Telefon görüşmesinde, Kırgızistan'ın dönem başkanlığında TÜRKPA faaliyetlerini geliştirmeye yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Şentop, ayrıca Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve Fas Temsilciler Meclisi Başkanı Raşid et-Tâlbî el-Alemî ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.