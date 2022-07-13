Yangına müdahale eden gece görüşlü helikopterler CHP’li Mürsel Alban’ın yalanını ortaya çıkardı!

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Datça'da devam eden orman yangınıyla ilgili yalan açıklamalarda bulundu. Her orman yangınında aynı yalanan sarılan CHP, bu defa da Muğla Milletvekili Mürsel Alban eliyle aynı yalana imza attı.
Sosyal medya hesabından ve katıldığı TELE-1 adlı televizyon açıklama yapan Alban, "Datça'da orman yangınla baş başa bırakılıp kaderine terk edilmiş durumda. 'Gece test uçuşu yapacağız' diyen sayın Orman Bakanı, test uçuşu yanın anında olmaz yangından önce yapılmalı. Şuan havada ne helikopter ne de bir müdahale var.Halkı yanıltmayın, kandırmayın" dedi.
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GECE MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ YALANI ORTAYA ÇIKARTTI
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın yalan açıklamalarına rağmen Datça'daki yangına havadan helikopterle gece yapılan müdahale yapıldığı öğrenildi. Gece havadan yapılan helikopterle müdahale görüntüleri Mürsel Alban'ın yalanını ortaya çıkarttı.