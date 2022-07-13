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Giriş Tarihi: 14.7.2022 03:23 Son Güncelleme: 14.7.2022 03:55

Yangına müdahale eden gece görüşlü helikopterler CHP'li Mürsel Alban'ın yalanını ortaya çıkardı!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yangına müdahale eden gece görüşlü helikopterler CHP’li Mürsel Alban’ın yalanını ortaya çıkardı!

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınında topyekün müdahale devam ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin ilk kez kullanılarak test edileceğini açıklamıştı. CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban gece görüşlü helikopterlerin yangına müdahale etmesine rağmen müdahale edilmediğine yönelik açıklama ve paylaşımlarda bulundu. Bakan Vahit Kirişci'nin de paylaştığı gece görüşlü helikopterlerin yangına müdahale anları muhalefetin yalanını bir kez daha ortaya çıkardı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Datça'da devam eden orman yangınıyla ilgili yalan açıklamalarda bulundu. Her orman yangınında aynı yalanan sarılan CHP, bu defa da Muğla Milletvekili Mürsel Alban eliyle aynı yalana imza attı.

Sosyal medya hesabından ve katıldığı TELE-1 adlı televizyon açıklama yapan Alban, "Datça'da orman yangınla baş başa bırakılıp kaderine terk edilmiş durumda. 'Gece test uçuşu yapacağız' diyen sayın Orman Bakanı, test uçuşu yanın anında olmaz yangından önce yapılmalı. Şuan havada ne helikopter ne de bir müdahale var.Halkı yanıltmayın, kandırmayın" dedi.

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GECE MÜDAHALE GÖRÜNTÜLERİ YALANI ORTAYA ÇIKARTTI
CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban'ın yalan açıklamalarına rağmen Datça'daki yangına havadan helikopterle gece yapılan müdahale yapıldığı öğrenildi. Gece havadan yapılan helikopterle müdahale görüntüleri Mürsel Alban'ın yalanını ortaya çıkarttı.

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Yangına müdahale eden gece görüşlü helikopterler CHP'li Mürsel Alban'ın yalanını ortaya çıkardı!
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