Yangına müdahale eden gece görüşlü helikopterler CHP’li Mürsel Alban’ın yalanını ortaya çıkardı!

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Datça'da devam eden orman yangınıyla ilgili yalan açıklamalarda bulundu. Her orman yangınında aynı yalanan sarılan CHP, bu defa da Muğla Milletvekili Mürsel Alban eliyle aynı yalana imza attı.