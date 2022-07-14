Giriş Tarihi: 14.7.2022 17:45 Son Güncelleme: 14.7.2022 17:52

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.