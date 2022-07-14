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Giriş Tarihi: 14.7.2022 17:45 Son Güncelleme: 14.7.2022 17:52

Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...

Bakan Koca’dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı atılan adımlara yenilerinin ekleneceğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bakan Koca ülke geneline yayılacak uygulamaların haberini verdi.

"GİRİŞ KAPISINDAN BAŞLAYACAK..."

Bakan Koca açıklamasında "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" dedi.

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Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Sağlıkta güvenlik için yeni adımlar...
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