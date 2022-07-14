Başkan yarın Saraçhane’de millete seslenecek: Aynı ruh aynı kararlılıkla

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 6'ncı yıldönümünde "Türkiye Aşkına" temasıyla ülke genelinde ve yurtdışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenleyecek. Etkinliklerde, 15 Temmuz destanının Türk milletinin güçlü iradesi ve kararlılığının yanı sıra vatan ve millet aşkıyla yazıldığı vurgulanacak. Yurtdışındaki anma etkinliklerinde de 15 Temmuz'da kazanılan demokrasi zaferine, Türkiye demokrasisinin gücüne ve hain FETÖ'nün dünya demokrasileri için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekilecek. Söz konusu anma etkinlikleri ile 15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, aziz şehitlerin hatırasının yâd edilmesi amaçlanıyor.Etkinlikler kapsamında FETÖ'yü tüm yönleriyle anlatan ve milletin direnişini, devletin mücadelesini ve demokrasi zaferini vurgulayan Türkçe ve İngilizce film, video, klip ve belgeseller gösterilecek.Yurt genelinde açık hava mecralarında ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek.İstanbul'da Saraçhane, Beşiktaş, Üsküdar ve İstanbul Havalimanı'nda, Ankara'da Ulus Meydanı, Kentpark AVM önü, Kızılay Meydanı'nda, İzmir'de Konak Meydanı'nda led ekranlarda 15 Temmuz gösterimleri yapılacak.New York'ta da darbe girişimine dikkat çekmek amacıyla mobil led gösterileri gerçekleştirilecek. Basın İlan Kurumu tarafından Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda 15 Temmuz ve Manşetler Sergisi düzenlenecek.İletişim Başkanlığı ve TCDD işbirliği ile giydirilen "Türkiye Aşkına" temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, yarın Ankara'dan İstanbul-Söğütlüçeşme Tren Garı'na hareket edecek.Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz'da tüm camilerde selalar okunacak.15 Temmuz'da ayrıca Galata Kulesi, Haydarpaşa Garı, Atatürk Kültür Merkezi'nde video mapping gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gün TRT 1'de Şafak Vakti filmi, TRT Müzik ekranlarında Fahir Atakoğlu ile 15 Temmuz Destanı Konseri yayınlanacak.