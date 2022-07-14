"Bu halkın direnişi FETÖ'cülerin tankına, topuna, helikopterine ve uçağına karşı galip gelmiştir"

15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ıncı yılı ile ilgili ortak açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz 2016 tarihinde Peygamber ocağı TSK içerisine sızmış FETÖ'cü hainler tarafından devletin, demokrasinin, milli birlik ve beraberliğin, anayasal düzenin ve özgürlükleri hedef alındığı hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünü milletçe beraber kutlamanın haklı onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gündüz ve Sözen açıklamasında, "15 Temmuzda halkımızın direnişi ve dirilişi hain FETÖ'cülerin tankına, helikopterine ve uçağına karşı galip gelmiştir. Devletimizin uçağı helikopteri ve tankıyla milletimizin üzerine ateş açacak kadar aklına beynini ve vicdanını satmış FETÖ'cü hainlere halkımız tarafından gereken cevaplar verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve halkımızı sokağa çağırması ile darbenin seyri değişmiş ve FETÖ'cü darbediciler tek tek etkisiz hale getirilmiştir. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir alçak darbe girişimi de 251 şehit 2 bin 193 gazi verme pahasına darbecilere tarihi ders verilerek püskürtülmüşlerdir. Milletin iradesinin üzerinde hiç bir gücün olmadığı, milli iradenin yıkılamayacağı bir kez daha bütün dünyaya gösterilmiştir. Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Savaşı, İstiklal Savaşı, Dumlupınar Savaşı ve Sakarya Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de şanlı bir destan yazılmış, milli iradeye kasteden hainler emellerine ulaşamamış ve bu millet yeni bir demokrasi zaferine imza atmıştır. Açık ve net ifade ediyoruz kim devletimizin bekası bütün siyasi kaygıların bütün siyasi beklentilerin üzerinde olmalıdır. Maalesef görüyor ve yakından takip ediyoruz. Birtakım siyasi kaygılar için FETO'cularla terör örgütleri ile kol kola yürüyen siyasi parti mensuplarının varlığına şahit oluyoruz. Görevi makamı ve mevki ne olursa olsun kim FETÖ'cüleri destekliyorsa, kim PKK'lı teröristlerle ve yandaşlarıyla yan yana duruyorsa kol kola geziyorsa bizim nazarımızda haindir alçaktır küstahdır. Ellerine şehitlerimizin kanları bulaşmış FETÖ'cülerle PKK'lı teröristlerle siyasi gelecek uğruna beraber olmak vatana ihanettir. Bu ihanet içerisinde olanlar bunun cezasını elbette çok ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlik mertebesine ulaşan aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz gazilik şanı ve şerefine erişen kahramanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.