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Giriş Tarihi: 14.7.2022 17:55

Şanlıurfa sınırında  6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırında  6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesinin de aralarında yer aldığı ülkenin güneyindeki harekat bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesi ile Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi"

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Şanlıurfa sınırında  6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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