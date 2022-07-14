Şanlıurfa sınırında  6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa sınırında yer alan Barış Pınarı bölgesi ile Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada: "Suriye'de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi"