Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 10 ev hasar gördü, can kaybı yok

700 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kirişçi sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 300 hektarlık orman alanı ve 400 hektarlık tarım alanımız zarar görmüştür. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız uygun yerlere tahliye edilmiştir. 4 ev ağır toplam 10 ev hasar görmüştür. Can kaybı yoktur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız ve arı kovanlarımız güvenli yere taşınmıştır. Bunlar bizim tesellimizdir. 24 saat önce bu hadise başladığında gerek hava sıcaklığının yüksekliği, rutubetin düşüklüğü ve rüzgarın şiddeti bunun olayı zorlaştırmıştır. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmıştır"