Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: 10 ev hasar gördü, can kaybı yok

Son dakika haberleri: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangın bölgesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Bakan Kirişçi, "İlk müdahaleyi gerçekleştirdiğimiz orman yangınıyla ilgili bilgilendirmek istiyorum. AFAD'ımız ve Orman Genel Müdürlüğümüz ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle başarıyla tamamlanmış, yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları başlamış ve devam edecektir" dedi.
700 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Kirişçi sözlerine şöyle devam etti: "Yaklaşık 300 hektarlık orman alanı ve 400 hektarlık tarım alanımız zarar görmüştür. 450 hane ve 3 bin 520 vatandaşımız uygun yerlere tahliye edilmiştir. 4 ev ağır toplam 10 ev hasar görmüştür. Can kaybı yoktur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız ve arı kovanlarımız güvenli yere taşınmıştır. Bunlar bizim tesellimizdir. 24 saat önce bu hadise başladığında gerek hava sıcaklığının yüksekliği, rutubetin düşüklüğü ve rüzgarın şiddeti bunun olayı zorlaştırmıştır. Bu zorluklara rağmen 24 saat dahi sürmeden bu yangın kontrol altına alınmıştır"
"DEVLETİMİZ VATANDAŞIN YANINDA"
Kirişçi, "Bu çalışmada 1 İHA, 12 uçak, toplam 29 helikopter, toplamda 48 hava aracı etkin olarak kullanılmıştır. 576 araç bu çalışmalara katılmıştır. 2 bin 170 personel ve 136 gönüllü çalışmalara katıldı.
Bu çerçevede öncelikle vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları, hasar tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında. Vatandaşın zararları karşılanacak, ödemeleri gerçekleştirilecektir. Gece görüşlü helikopterlerimiz uçuşlarını gerçekleştirmişlerdir. Hava araçları kara ekiplerinin işini kolaylaştırmaktır.
Asıl işi karadaki personelimiz yapar. Allah bir daha göstermesin. Bu ne ilk ne de son yangın olacaktır. Bize düşen verilen mücadele tek başına yeterli değildir. Vatandaşlarımızın destekleri bizim için değerlidir. Trafodan kaynaklı yangını 24 saatten daha kısa sürede kontrol altına alındı. Sahada çalışan personellerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.
Son Dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: "10 ev hasar gördü, can kaybı yok" | Video