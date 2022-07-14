TSK’dan 24 bin 388 FETÖ’cü ihraç edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülen FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 150'si general 24 bin 388 kişi ihraç edildi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere Türkiye'ye yönelik tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadele sürüyor. Yurt içi ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürerken FETÖ ile mücadele de elde edilen yeni bilgi ve belgeler ışığında devam ediyor. Bu kapsamda 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar TSK'dan toplam 24 bin 388 kişi ihraç edildi. 797 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam ediyor. İhraç edilenler arasında 150 general yer alırken, 2 bin 436 personelin rütbeleri alındı. FETÖ'den temizlendikçe TSK'nın daha da güçlendiğini aktaran bakanlık kaynakları, yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekâtlar ile sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarıları, bunun en önemli göstergesi olarak nitelendirdi. FETÖ'nün darbe girişiminden bugüne kadar 200'e yakın büyük operasyon yapılırken, Mehmetçik 6 yıl içinde 500'e yakın ulusal ve uluslararası çapta eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın muharip imkân ve kabiliyetlerinin artırılması için komando tugayı sayısı 17'ye yükseltilirken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar önceki sene 200 bin saat deniz seyir süresine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.