15 Temmuz gecesi milletin destansı direnişi: İşte hafızalarımıza kazınan o anlar...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalındığı 15 Temmuz 2016'da Türk milleti büyük bir direniş örneği gösterdi. Ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkıldı. Peki o gece neler yaşandı? İşte dakika dakika 15 Temmuz...