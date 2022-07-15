15 Temmuz gecesi milletin destansı direnişi: İşte hafızalarımıza kazınan o anlar...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalındığı 15 Temmuz 2016'da Türk milleti büyük bir direniş örneği gösterdi. Ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıkıldı. Peki o gece neler yaşandı? İşte dakika dakika 15 Temmuz...
21.00
Darbeci Tümgeneral Mehmet Dişlii Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar'a darbe grişiminde bulunulduğunu tebliğ etti. Darbenin başına geçmeyi reddeden Akar, darbecilerce rehin alındı.
22.00
İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü darbeci askerler tarafından trafiğe kapatıldı.
22.08
Akıncı Üssü'nden havalanan F-16'lar Ankara üzerinde alçak uçuşa başladı.
23.02
Başbakan Binali Yıldırım NTV'ye telefonla bağlanarak "asker içindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eyleminin söz konusu olduğunu" belirtti ve "Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şekilde bedelini ödeyecekler." dedi.
23.18
Darbeciler Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nı F-16 ile vurdu. Saldırı sonucu 7 polis şehit oldu, 5'i yaralandı.
00.00
Darbeciler F-16 ile bu defa Gölbaşı'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nı bombaladı. Olayda 43'ü polis 44 kişi şehit olurken 36 kişi yaralandı.
00.02
Darbecilerin işgal ettiği Kara Havacılık Komutanlığı'ndan havalanan mühimmat yüklü helikopterler Yeni Mahalle'deki MİT yerleşkesini taradı.
00.13
TRT'yi işgal eden darbeci askerler, korsan darbe bildirisini yayında okuttu.
00.56
Darbecilerin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü F-16 ile bombalaması sonucu 2 kişi şehit oldu, 39 kişi yaralandı.
01.08
Ankara Emniyet Müdürlüğü darbecilerin kontrolündeki uçaklarla ikinci kez bombalandı.
01.39
Darbecilerin kontrolündeki uçakların tehdidine rağmen TBMM Genel Kurul Salonu açıldı ve Meclis Balkanı İsmail Kahraman ile bazı milletvekilleri salondaki yerini aldı.
02.14
Beraberindeki askerlerle Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı'na gelen darbeci general Semih Terzi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın emir komutasını almak için helikopterle Gölbaşı'ndaki karargâha gitti. Karargâh girişi önüne gelen Terzi, kahraman Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurularak etkisiz hâle getirildi. Halisdemir de Diyarbakır'dan Terzi ile gelen askerlerin ateşiyle şehit edildi.
02.35
Darbeciler TBMM'yi hedef aldı. F-16'dan atılan bombayla Meclis'te 32 kişi yaralandı.
03.00
Vatandaşlarca işgalden kurtarılan TRT normal yayınına döndü, darbeciler polise teslim edildi.
03.14
Darbeciler, televizyon yayınlarını kesmek için TÜRKSAT tesislerine dört bomba attı.
03.20
Başkan Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile İstanbul'a geldi. Erdoğan, binlerce vatandaş tarafından karşılandı.
03.24
TBMM bir kez daha darbecilerin saldırısına maruz kaldı. Bir dakika arayla Meclis'e uçaktan iki bomba atıldı.
04.00
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbe girişiminde bulunan FETÖ ile irtibatlı yargı görevlileri ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verdi.
04.36
Başbakan Binali Yıldırım tarafından Korgeneral Ziya Kemal Kadıoğlu'na darbecilerin kontrolündeki uçakları düşürme yetkisi verildi.
04.42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele darbecilerin kontrolündeki helikopterlerden ateş açıldı. Saldırıda iki polis şehit edildi.
05.47
Girişimlerinin başarısız olduğunu anlayan darbeciler, "Yurtta Sulh" WhatsApp grubunda, kaçmaya karar verdikleri yönünde paylaşımlarda bulundu.
06.19
FETÖ mensubu darbeciler F-16 ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşağı ve külliye yakınındaki otoparkı bombaladı. Darbeye karşı mücadele için toplanan 15 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.
06:40
İstanbul Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbeciler teslim olmaya başladı.
08.26
Darbecilerin alıkoyduğu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Akıncı Üssü'nden helikopterle Çankaya Köşkü'ne götürüldü.
08.36
Emniyet Özel Harekat Polisleri darbenin merkezlerinden Jandarma Genel Komutanlığında kontrolü sağladı
10.25
Polis Özel Harekât ekipleri, darbecileri gözaltına almak için Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı'na girdi.
11.16
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Millî Savunma Bakanı Fikri Işık'ın talimatı ile uçakların kalkış yapmasını engellemek için Akıncı Üssü ana pisti vuruldu.
12.57
Başbakan Binali Yıldırım, Bakan Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Çankaya Köşkü'nde düzenlediği basın toplantısında darbe teşebbüsünün bastırıldığını açıkladı.