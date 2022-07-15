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Giriş Tarihi: 16.7.2022 01:44 Son Güncelleme: 16.7.2022 01:44

15 Temmuz için binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu

ZAHİDE VURAL
15 Temmuz için binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Kırşehir’de binlerce demokrasi sevdalısı vatandaş Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi.

Kırşehir'de binlerce kişi 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrakları altında bir araya geldi. Kırşehir Valiliği önünde başlayan demokrasi yürüyüşü mehter marşları eşliğinde Cacabey Meydanına kadar devam etti. Cacabey Meydanında demokrasi nöbeti için bir araya gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabını dinledi.

Programın devamında Mehter takımı, halk oyunları gösterisi ve kahramanlık türküleri sunuldu. Saat 00.13'te selaların okunmasının ardından vatandaşlar demokrasi nöbetine devam etti.

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15 Temmuz için binlerce kişi demokrasi nöbetinde buluştu
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