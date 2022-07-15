15 Temmuz’da doğdu! Ömer Halis ismini aldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vuran ve hainlerin 30 kurşunuyla şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in ismi yaşatılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplam 11 bin 829 çocuğa Ömer Halis ismi verildi.

Sakarya Karasu ilçesinde ikamet eden Halit Demir'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde doğan çocuğuna Ömer Halis ismini verdi. SABAH'a konuşan baba Halit Demir, "Allah 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışladık" dedi.

Baba Hamit Demir, şunları söyledi:

"Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden uzun süre çıkamadık. Eşimle birlikte bir karar verdik, eğer erkek bir evladımız olursa ismini Ömer Halis koyacaktık. Soyadımız ise zaten Demir'di. Allah, bu niyazımızdan tam bir sene sonra yani 15 Temmuz 2017'de Ömer Halis'i bize bağışladı. Biz de onu vatana bağışlamak için Ömer Halis ismini verdik. Darbe gecesi yaşanılanları hiçbir zaman unutmadık. Darbe sürecinde yaşadıklarımızın etkisinden çıkamadık. Üç erkek evladım var. Ömer Halis'ten başka Arda Can ve Muhammed Kayra isimlerinde. Hepsini de vatan ve millet şuuruyla yetiştiriyorum."

BÜYÜYÜNCE ASKER OLACAĞIM

"Ömer Halis'in ismine yaraşır davrandık. Şimdi ne zaman bir asker ya da polis görse onların arkasından 'Ömer Halis amca' diye sesleniyor. Onları çok seviyor. 'Büyüyünce ben de asker olacağım' diyor. 15 Temmuz vatanımızın hainlerden kurtuluş destanıdır. O gün Ömer Halisdemir üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Biz bugün onun sayesinde rahatça yaşıyoruz. Yarın da bizim evlatlarımız yeni yeni doğan on binlerce Ömer Halis gerektiğinde vatanı için bedel ödeyecektir. Bu vatan bu şekilde kıyamete kadar payidar kalacaktır. Kahramanımız Ömer Halisdemir milletimiz için bir sembol haline geldi. Ömer Halisdemir'in manevi mirası evladımız üzerinde de yaşasın istedik."

BOZ: OĞLUM İSMİNİ BİR KAHRAMANDAN ALDIĞINI BİLİYOR

Boz ailesi de, çocuklarının ismini Ömer Halis koyan ailelerden. Boz ailesi, 15 Temmuz öncesine kadar, doğumunu bekledikleri erkek evlatları için Ömer Asaf ismini düşünmüş ancak o geceden sonra kararlarını değiştirip 12 Ağustos 2016'da doğan evlatlarına Ömer Halis ismini vermişler.

SABAH'a konuşan Ömer Halis'in babası Ahmet Boz, "15 Temmuz'dan sonra Ömer Halisdemir'in şehadete yürüyen görüntülerini gördüğümüzde evladımızın isminin Ömer Halis olmasına karar verdik. Normalde odasının kapısını bile Ömer Asaf ismiyle süslemiştik. Bir Ömer Halisdemir gitti ama milyonlarcası gelecek. Ömer Halisdemir 15 Temmuz'da canı pahasına ülkemiz üzerindeki kirli planları bozdu. Yeni doğan evlatlarımız ise kurulacak kirli tuzakları bozacak. Yiğitlik ve şehadet şuuruyla yaşayacak. İsmini bir kahramandan aldığını biliyor. Nüfus Müdürlüğü'ne gittiğimde, o gün için İstanbul'da 117, Türkiye geneli ise 1700 civarında yeni doğan bebeğin isminin Ömer Halis olarak verildiğini söylemişlerdi" dedi.