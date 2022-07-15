15 Temmuz’da sela okuduğu için saldırıya uğrayan müezzin konuştu: Keşke o gün şehit olsaydım

Bir erkek boşluğuma yumruk atınca nefessiz kaldım. Kadın ise kaldırım taşı ile sırtıma ve göğsüme vurdu. Gözlüklerim kırıldı. Dışarı doğru çıkarken tekrar darbedildim. Büyük darbe aldım ve 15 gün boyunca çok zor günler geçirdim. Görevimi yaptım. Yine olsa yine yaparım, vatan için bu milletimizi çağırırız. Çünkü bu topraklar, kolay kolay alınmadı. Bir karış toprak olsa da kimseye vermeyiz. Atalarımız bize bu toprakları bırakmak için nasıl canlarını ve kanlarını feda ettiyse; biz de kanımızın son damlasını vermeye hazırız" dedi.