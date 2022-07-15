Anma yürüyüşüne binlerce Antalyalı katıldı

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümü anma etkinliklerinin ilkine onbinlerce Antalyalı ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

FETÖ Terör Örgütünü asla affetmeyeceklerini belirten onbinlerce Antalyalı, "Bizi bölmek isteyenler asla başaramayacak" diye haykırması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Anma yürüyüşüne engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeleri ile katılarak Türk bayrağı ile FETÖ'ye lanet okumaları dikkat çekti. Yürüyüşte liseli öğrenciler 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak yürümeleri dikkat çekti.

Jandarma ve polisin atlı timleri de yürüyüşte vatandaşların takdirini topladı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Birlikten doğan kuvvetin gücünü 15 Temmuz'da tüm dünyaya kanıtladık" diye konuştu. Bir saatlik yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan onbinler ikinci etkinlik olan Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine katıldı. Burada da Antalyalılar hep bir ağızdan, "FETÖ Terör Örgütü üyesi hainlerini asla affetmeyeceğiz" diye ant içmeleri dikkat çekti.