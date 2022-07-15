Avukatlar cübbeleriyle yürüdü

İstanbul 2 Nolu Barosu, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yıl dönümünde, baro üyesi avukatlarla birlikte bir yürüyüş düzenledi. Saat 13:30'da Fatih Camii önünde toplanan avukatlar cübbeleriyle birlikte, darbe girişimi gecesi büyük bir mücadelenin verildiği Saraçhane'ye yürüdü.

DARBECİLERİN KARŞISINDAYIZ

Şamlı, "İstanbul 2 Nolu Barosu olarak, baromuz üyesi hukukçular olarak; her hal ve şartta darbecilerin karşısında, milletimizin yanında yer alacağımızı bugün bir kez daha ilan ediyoruz. Baro olarak, darbeciler karşısında aşılmaz bir sur, milletimiz için, hukuk için, adalet için ise hukukun savunulduğu bir kale olmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesi, üyelerimiz darbecilere karşı meydanlarda idi. Ben bizatihi bu meydandaydım. Darbe davalarında hem şehitlerimizin hem gazilerimizin hem de milletimizin hukukunu savunduk. Savunmaya devam edeceğiz." dedi.

YARGILAMALAR TİTİZLİKLE YAPILDI

Her türlü ihanetin karşısında olacaklarını belirten Şamlı, "Baromuz darbe ihanetlerinin karşısında güçlü bir hukuki duruştur. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü nedeniyle, yargımız örnek bir tavır göstererek, hemen o gece harekete geçti. Sanıklar suç üstü yani suç mahallinde ellerinde silahlarla yakalandılar. Türkiye genelinde 293 dava açıldı. 289 davada ilk derece mahkemelerince karar verildi. Hakkında karar verilen sanık sayısı 8.725'tir. Bunların 1.634'ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis, 1.366'ı hakkında müebbet hapis, 1.891'i hakkında süreli hapis, 2.870'i hakkında beraat, 964'ü hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. Bu rakamlar yargılamanın titizlikle yapıldığı, adil yargılanma hakkına riayet edildiği, savunma hakkına riayet edildiğini ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.