Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Darbeye kalkışanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olmayacaklar...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümüne ilişkin açıklama yaptı. Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz gecesi, tarihimizin en karanlık gecelerinden birine dönüşmekteyken milletimiz bu hain darbe girişimini başarısızlığa uğratarak bir destan yazmıştır. O gece milli iradeye canı pahasına sahip çıkan halkımızın kahramanlığına ve FETÖ'cü hainlerin ve destekçilerinin karanlık yüzüne tüm dünya tanık olmuştur. Milletimizin dayanışma ruhu, her türlü uluslararası destekli terör grubunun planlarını boşa çıkaracak güçtedir. O geceki cesaretimiz, dik duruşumuz, birliğimiz ve kararlılığımız aynı heyecanla devam etmektedir. Devletimizin ve milletimizin ortak düşmanı olan FETÖ ile mücadelemiz kararlı bir şekilde sürdürülecektir. Darbe kalkışmasında bulunanlar dünyanın hiçbir yerinde güvende olamayacaktır. Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ'ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecektir. FETÖ'ye ülkelerinde kucak açanlara, göz yumanlara ve onları Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışanlara çağrımızı yineliyoruz: Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır. Bu zehirli yapıdan bir an evvel kurtulun. 15 Temmuz Destanı'nın yıl dönümünde şehitlerimizi hürmetle, minnetle ve rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuyla Türkiye aşkına gayretle çalışmaya devam edeceğiz."