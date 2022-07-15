Daha önce memur ve bürokratları tehdit etmişti! Kılıçdaroğlu şimdi de Başkan Erdoğan’ın tercümanını hedef gösterdi

Vatandaşa, parti içinde kendisine muhalefet edenlere, zaman zaman memur ve işçilere tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tehdit dili ve hedef gösterme ile gündeme geldi. Daha önce; "Bu size son çağrıdır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun." sözleri ile devlet memurlarını ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef aldı.
TEHDİT DİLİNİ SÜRDÜRDÜ
Tehdit dilini sürdüren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor." ifadelerini kullandı.
"HESAP SORACAĞI" İMASINDA BULUNDU
CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda Başkan Erdoğan'ın danışmanı Abushanab'dan hesap soracağı imasında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." dedi.