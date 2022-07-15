Daha önce memur ve bürokratları tehdit etmişti! Kılıçdaroğlu şimdi de Başkan Erdoğan’ın tercümanını hedef gösterdi

Vatandaşa, parti içinde kendisine muhalefet edenlere, zaman zaman memur ve işçilere tehditler savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha tehdit dili ve hedef gösterme ile gündeme geldi. Daha önce; "Bu size son çağrıdır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun." sözleri ile devlet memurlarını ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef aldı.