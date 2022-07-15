Engin Özkoç’tan 15 Temmuz yalanı! Skandal paylaşıma tepki yağdı...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin darbeye karşı çıkmak için Meclis'e gittiğini söyledi. Özkoç, milleti ile tüm tehditlere ve engellemelere rağmen İstanbul Havalimanı'nda kucaklaşan, omuz omuza veren Başkan Erdoğan'ı ise saklanmak ile suçladı. Özkoç'un paylaşımı büyük tepki çekti. Binlerce kişi 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından hiçbir müdahale olmadan geçip, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden darbeyi seyretmesini hatırlattı. Erdoğan'ın millet ile kucaklaşmasının görselleri de Tweet'in altında paylaşıldı.
CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımında açık açık yalan söyledi. Özkoç, Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekillerin asıl darbecilere karşı çıkanlar olduğunu öne sürdü.
Özkoç, skandal paylaşımında, "Recep Tayyip Erdoğan, #15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!" ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan, #15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı. TBMM kapılarını ilk açan CHP vekilleridir!— Engin Özkoç (@enginozkoc) July 15, 2022
KILIÇDAROĞLU'NA DARBECİLER YOL VERDİ, BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI'NIN EVİNDEN SEYRETTİ
"Darbe girişimi olursa tankın önüne ilk ben çıkarım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi havalimanında darbeci askerler ile kısa bir konuşma yaptı. Ne konuşulduğu muamma olan görüntülerde Kılıçdaroğlu'nun askerlerin arasından rahatça geçerek ayrıldığı görüldü. Özkoç'un, "Recep Tayyip Erdoğan, #15Temmuz'da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM'ye gitmek için yola çıkmıştı." dediği Kılıçdaroğlu, darbecilerin yanından ayrıldıktan sonra Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçmiş, kahvesini içerek darbeyi televizyondan seyretmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN MARMARİS'TEN İSTANBUL'A AİLESİ İLE BİRLİKTE GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milleti sokağa davet etti. Erdoğan, Marmaris'ten uçakla ailesini de yanına alarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, burada milleti ile kucaklaştı ve tarihi bir konuşma yaptı.
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 'Kontrollü kaçışı' A Haber'de
ÖZKOÇ'A TEPKİ YAĞDI
Özkoç'un göz göre göre yalan söylediği paylaşımına tepki yağdı. Binlerce kişi, Özkoç'un sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evindeki görüntülerini ve Erdoğan'ın milleti ile omuz omuza olduğu görüntüleri paylaştı.