Engin Özkoç’tan 15 Temmuz yalanı! Skandal paylaşıma tepki yağdı...

BAŞKAN ERDOĞAN MARMARİS'TEN İSTANBUL'A AİLESİ İLE BİRLİKTE GELDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milleti sokağa davet etti. Erdoğan, Marmaris'ten uçakla ailesini de yanına alarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan, burada milleti ile kucaklaştı ve tarihi bir konuşma yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz 'Kontrollü kaçışı' A Haber'de

ÖZKOÇ'A TEPKİ YAĞDI

Özkoç'un göz göre göre yalan söylediği paylaşımına tepki yağdı. Binlerce kişi, Özkoç'un sözleri sonrası Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evindeki görüntülerini ve Erdoğan'ın milleti ile omuz omuza olduğu görüntüleri paylaştı.