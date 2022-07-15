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Giriş Tarihi: 15.7.2022 09:16 Son Güncelleme: 15.7.2022 09:37

Hafıza 15 Temmuz'un hiç bilinmeyen 252. ayakkabısı!

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Hafıza 15 Temmuz’un hiç bilinmeyen 252. ayakkabısı!

FETÖ'nün hain darbe girişimine ayna tutan Hafıza 15 Temmuz'un yeni açıldığı dönemlerde; 251 şehidin ayakkabılarının korunduğu "Şehitlerimizin Ayakkabıları" köşesinde küçük bir notla bir çift ayakkabı bulundu.

FETÖ'nün hain darbe girişimine ayna tutan Hafıza 15 Temmuz'un yeni açıldığı dönemlerde; 251 şehidin ayakkabılarının korunduğu "Şehitlerimizin Ayakkabıları" köşesinde küçük bir notla bir çift ayakkabı bulundu. O ayakkabıların hiç bilinmeyen hikâyesini 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç SABAH'a anlattı.

252. AYAKKABI

Hafıza 15 Temmuz'un yeni açıldığı zamanlarda bir gün; ziyarete gelen bir vatandaşın ayakkabısız dışarı çıktığını görmelerinin ardından kapanış öncesi son kontrollerde şehitlerimizin ayakkabıları bölümünde oraya ait olmayan bir çift ayakkabı bulduklarını belirterek, "Ayakkabının yanına gittiğimizde yanında 'Aziz Şehitlerim! Ruhunuz şad olsun. 252. ayakkabıyı her an bu vatan için şehadeti göze almış 80 milyon adına bırakıyorum' notunu bulduk." dedi.

Vatandaşın bıraktığı ayakkabı ve notun muhafazaya alındığını belirten Turunç; Hafıza 15 Temmuz'un ziyaretçileri çok etkileyen, hamasetten uzak naif bir atmosferi olduğunu dile getirdi.

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Hafıza 15 Temmuz'un hiç bilinmeyen 252. ayakkabısı!
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