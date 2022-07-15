İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz’u asla sulandıramazlar, bizimle asla kucaklaşamazlar

Şehit aileleri ve gazilerimizin iştirak ettiği programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, çok sayıda teşkilat personeli ve vatandaş da katıldı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu. Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Ankara'da tüm camiler ve Kur'an kurslarında şehitler için okunan 3 bin 700 hatmin duasını yaptı.

TEK TEK ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKUNDU

Ankara Emniyet Müdürlüğünde 13, Gölbaşı Özel Hareket Dairesi Başkanlığında 44, Genelkurmay Başkanlığı önü, Kahramankazan ve TÜRKSAT'ta daha birçok kişinin şehit ve gazi olduğunu hatırlattı. Her sene olduğu gibi bu yıl da şehitler için yoklama ile tek tek şehitlerin isimlerini okudu. Törendekiler "Burada" yanıtını verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına her baktıklarında 15 Temmuz'da yaşananları hatırladıkların belirterek FETÖ'nün ihanetinin Türkiye'ye zarar vermediğini aksine daha da güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.