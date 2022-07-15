İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz’u asla sulandıramazlar, bizimle asla kucaklaşamazlar

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 7 şehit veren ve polislerin alçaklara karşı kahramanca mücadele verdiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, darbecilere karşı yürütülen operasyonların merkezi konumunda yer alıyordu. FETÖ'cü hainler Ankara Emniyeti'ni ele geçirmek için tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla saldırıya geçti. Akıncı Üstünden havalanan iki F-16 uçağı bombalı saldırı gerçekleştirdi. Hainlerin saldırısı sonucu 7 polis şehadet şerbetini içti. Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde zırhlı araçları durdurmaya çalışan halka darbeciler saldırı gerçekleşmesi sonucu 6 vatandaş şehit düştü.
BOMBALAMA SONUCU YARIM ASIRLIK HİZMET BİNASI YIKILDI
Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören Ankara Emniyetinin 51 yıllık 10 katlı hizmet binası yıkıldı. 15 Temmuz 2016'nın üzerinden geçen yıllarda Ankara Emniyet Müdürlüğü yaralarını sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da yer alıyor.
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında 7 şehit veren ve polislerin alçaklara karşı kahramanca mücadele verdiği Ankara Emniyet Müdürlüğünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla bir anma programı düzenlendi.
Şehit aileleri ve gazilerimizin iştirak ettiği programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, çok sayıda teşkilat personeli ve vatandaş da katıldı.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi Müezzini Fatih Derdiyok, Kur'an-ı Kerim okudu. Ankara Müftüsü Hasan Çınar, Ankara'da tüm camiler ve Kur'an kurslarında şehitler için okunan 3 bin 700 hatmin duasını yaptı.
TEK TEK ŞEHİTLERİN İSİMLERİNİ OKUNDU
Ankara Emniyet Müdürlüğünde 13, Gölbaşı Özel Hareket Dairesi Başkanlığında 44, Genelkurmay Başkanlığı önü, Kahramankazan ve TÜRKSAT'ta daha birçok kişinin şehit ve gazi olduğunu hatırlattı. Her sene olduğu gibi bu yıl da şehitler için yoklama ile tek tek şehitlerin isimlerini okudu. Törendekiler "Burada" yanıtını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü binasına her baktıklarında 15 Temmuz'da yaşananları hatırladıkların belirterek FETÖ'nün ihanetinin Türkiye'ye zarar vermediğini aksine daha da güçlenmesine vesile olduğunu söyledi.
"15 TEMMUZ'U ASLA SULANDIRAMAZLAR, BİZİMLE ASLA KUCAKLAŞAMAZLAR"
15 Temmuz'un galibinin millet olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
"Bize bu ihaneti yapanları asla affedecek değiliz. Kiminle kucaklaşırlarsa kucaklaşsınlar, kimden helallik isterlerse istesinler, kimlere amalı fakatlı cümleler kurdururlarsa kurdursunlar, bunları affedecek ve tekrar aramıza alacak değiliz. Mezarları dahi bu topraklara layık olamayacaktır. Yaşadığımız ihaneti unutacak değiliz. Şehitlerimizi unutacak değiliz. Şu binaya nasıl bomba attıklarını, şu evlatların üstüne nasıl kurşun yağdırdıklarını, bu millete nasıl silah doğrulttuklarını, kimlerin yurt dışından haber beklediğini, kimlerin yurt içinde, hangi adalarda, hangi masalarda, bu işi önünü arkasını planladığını, sonucunu maç izler gibi izlediğini de unutacak değiliz. Bilesiniz o gece gazilerimize, Turgut müdürümüze, kahraman aslanlarımıza yapılanları asla unutacak, unutturacak da değiliz.
Bilesiniz, 15 Temmuz'u asla sulandıramazlar, bizimle asla kucaklaşamazlar. Bileseniz, onları el altından affettirmeye çalışanlara sesleniyorum, bu millet bunun hesabını size soracaktır. Yaptığınız oyunun, yaptığınız tezgahın, birilerinin maşası olarak bu ülkeye yapmaya çalıştıklarınızın hepimiz ve herkes farkındayız. Siz bir şeyi hesap etmiyorsunuz, bugüne kadar da hesap etmediniz. Vallahi Allah'ı hesaba katmadınız billahi Allah'ı hesaba katmadınız, vallahi bu ülkenin şehitlerini, eli dualıları hesaba katmadınız. Kendilerine başka millet, başka vatan bulsunlar, tavrımız bu kadar açık ve nettir."