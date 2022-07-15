İzmirliler 15 Temmuz’da Konak Meydanı’nı doldurdu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeni Konak Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Genç yaşlı birçok İzmirli Türk bayrakları ile meydanı doldurdu. İzmir Valiliği'nin ev sahipliğindeki anma töreni sabah saatlerinde Kadifekale Hava Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ile başladı. Ardından Konak Meydanı'nda akşam saat 20.30'da şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Mehteran konseri, tasavvuf musiki dinletisi ve Semazen gösterisinin de yer aldığı anma etkinliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla halka hitabı meydandaki dev ekranlardan canlı olarak yayınlandı.





DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR MÜCADELE



Tarım ve Orman eski Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır" diye konuştu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bir taraftan kayıplarımızın hüznünü yaşarken bir taraftan dünyada eşine az rastlanır bir mücadelenin gururunu yaşıyoruz. Bu coğrafyada var olabilmenin tek koşulu da güçlü bir tarihtir. Bu kahraman vatan evlatları, 15 Temmuz gecesi devlet kurumalarına sızmış hainlere karşı imanıyla, inancıyla, yüreğiyle girişimi engellemiştir, direnişini destansı zaferle taçlandırmıştır. Tarih boyunca kazandığımız bu zaferlerin arkasında şehit ve gazilerimizin yiğitliği vardır" diye konuştu.





KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ KONSERİ

Konuşmaların ardından 15 Temmuz senfonik destanı gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların gösterimi ve kahramanlık türküleri konserinin yer aldığı anma etkinliği kentteki tüm camilerden aynı anda sela verilmesi ve Fetih Suresi'nin okunması ve dualarla son buldu.





TÖRENE KİMLER KATILDI?

Anma programına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir milletvekili Hamza Dağ, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri, üniversite rektörleri ile gaziler katıldı.