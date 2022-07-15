Kocaeli’nde binler demokrasi nöbetinde buluştu!

GENİŞ KATILIM



Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen demokrasi nöbetine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, AKP Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, İlyas Şeker, Sami Çakır, Cemil Yaman, Saffet Sancaklı, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz hava komutanı tuğamiral Alper Yenier, Denizaltı Filosu Komumatını Tuğamiral Hasan Çankaya, Donanma Komutanlığı Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, Donanm komutanı Harekat Başkanı Tuğamiral Yusuf Akyüz, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, Eski Milletvekili Kemal Köse, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Lastik İş Sendikası Başkanı Alaaddin Sarı, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, Gaziler, Şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BÜYÜKAKIN: BUGÜN O GÜN YAŞANANLARI UNUTTURMAMA GÜNÜ

Demokrasi nöbetinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, "Buradan o kadar güzel görünüyor ki, Milli İrade Meydanı. 19 gün nöbet tutulan meydan o kadar güzel görünüyor ki. Bugün bu saatte burada olmayı seçen sizlere de teşekkür ediyorum. Şüphesiz bu bir anma günü o hain darbe girişimini hatırlatma, unutmama, unutturmama günü, çocuklarımıza öğretme günü. O gün bu milletin iradesine kast edenleri bu memleketi işgale yeltenenleri ifşa etme günü. Onların karşısında aslanlar gibi direnen, canını siper eden vatan evlatlarını anma günü. Gerçekten yıllar yılı sinsi bir şekilde aynı bir kanser hücresinin vücudun organlarını sarmasını bu milletin bütün noktalarına, bütün organlarına sinsi ve organize bir şekilde, başı dışarıda olan bu örgüt mensupları millete kast edecekleri günü sabırla beklemişler. Tarihimiz boyunca bu millette çok kötü günler yaşandı. Ama onların karşısında kahramanca duran vatan evlatlarımızla, imandan aldığı güçle karşısında durmayı başardı. Bugün o gün yaşananları o günü unutmama, hatırlatma günü.

"ATILAN YANLIŞ ADIMLARI DA UNUTMAYACAĞIZ"



O günlerden ders çıkarma günü. Bu millet onların karşısında selam duranları da unutmayacak, selam duranları unutmayacak, evinde televizyon karşısında kahve içenleri de unutmayacak . Bu millet mermilerin karşısında göğsünü siper edenleri de unutmayacak. Memleketi bu sürece taşıyan, geçmişte atılan yanlış adımları da unutmayacağız. Bunlardan ders çıkarmayı her daim bileceğiz. Bu inancı kaybetmediğinizi, buradaki varlığınızla gösteriyorsunuz. İnşallah memlekete bir daha böyle bir şey görmez inşallah bir daha böyle bir darbe yaşatmaz. Ama işbirlikçiler bilsinler ki bu milletin evlatları gerektiğinde söz konusu vatan olduğunda, siyaseti, makam mevki hesaplarını, dünya hesaplarını bir köşeye koymayı birlik beraberlik kurmayı bildi. Bugün de bilecek yarın da bilecek. Bu milletin evlatları o gün olduğu gibi bugün de aklından böyle şeyleri geçirenlerin karşısında durmayı bilecek. O günleri bir daha milletimizin yaşamamasını temenni ediyorum. Merhum Mehmet Akif'in dizeleriyle sözlerime son veriyorum, "Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin İstiklal" ifadelerini kullandı.

IŞIK: HER BİR HAİN GEREKEN CEVABI ALDI



Büyükakın'dan sonra konuşma yapan Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, "6 yıl önce bu saatlerde hain darbe girişimi başlamıştı. 21.35 civanında ilk saldırı yapıldı. O ilk saldırı anından itibaren başta sayın cumhurbaşkanımızın çelikten iradesi, Türk Silah Kuvvetlerinin hainlere karışmayan kahramanları ve milletimiz sayesinde hain darbe girişimi bertaraf edildi. Her bir hain gereken karşılığı aldı. 15 Temmuz'da neler yaşandı bunları biliyorsunuz. Nasıl bir destan olduğuna yönelik söyleyecek çok fazla şeyim yok. Çünkü o günün kahramanları sizlersiniz. O döneminde milli savunma bakanı olarak şunları söylemek istiyorum. 15 Temmuz'dan yeterince ders çıkardık mı? Belki bugün sormamız gereken en önemli soru bu.

"İDAM OLSAYDI İDAM EDİLİRLERDİ"

251 şehidin kanı yerde kaldı mı? O dönem çalışmaların içinde bulunan bir kardeşiniz olarak rahatlıkla ifade edilebilir ki evet. 15 Temmuz'da gereken tüm dersleri Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümeti çıkardı. Bu ihanete teşebbüs eden her bir hanini yakalayıp adalete teslim ettik. Aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde bunların pek çoğu cezasını aldı. Eğer idam cezası yürürlükte olsaydı bunların birçoğunun idamı gerçekleşmiş olurdu. Bunlar gereken cezayı alırdılar. Türkiye Cumhuriyetini kimse bir daha içerden ele geçirerek küresel emperyalist güçlerin emellerine kimse hizmet etmesin diye gereken tüm tedbirler alındı. İftiharla söylüyorum Türk Ordusu dünyanın en kuvvetli ordusudur. Türk Ordusudur peygamber.



"KARAKOLDA İTİRAF EDİP MAHKEMEDE İNKAR ETTİLER"

Başka dersler de çıkardık. Bir daha kimse milli iradeye gasp etmesinde atılması gereken tüm adımları attık. Hala hayret ettiğim bir konu var. Bir ihanet şebekesi bir teşebbüste bulunmuş. Bunu küresel emperyalist güçlerin desteği ile yaptılar. Ne zaman başladı bu hain darbe teşebbüsü? 15 Temmuz'a gelene kadar neler yaşandı? 15 Temmuz'un akşamında neler yaşandı? Akıncı'da neler yaşandı? Emir komuta kimdeydi? Kim kime emir veriyordu? Bunların teşebbüs edenler tarafından mahkemede söylenmesi gerekirdi. Bazı kişiler karakollarda bazı şeyleri söyledi ama mahkemeye gelince inkar ettiler. 15 Temmuz'da medet umduklarının hala onlara yardımcı olma ümidiydi bu. 15 Temmuz ruhunun daima canlı tutulması gerektiğine inanıyorum" dedi.

YAVUZ: BU İNSANLAR HİÇ BİR ZAMAN PİŞMAN OLMADI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Hepinizin bildiği gibi 15 Temmuz Türk tarihi açısından ender rastlaman hain darbe girişimi olarak tarihe geçmiş ve dersler çıkardığımız büyük bedeller ödediğimiz çok önemli bir gün. Aziz Türk milleti tarih boyunca beslendiği medeniyetlerden aldığı değerlerle her daim bağımsız yaşamayı tercih etmiş, değerlerini ve batanını korumak için adeta ölüme gül bahçesine koşar gibi koşmuş. Aslında 15 Temmuz'da tam da Aziz Türk milleti Asım'ın nesli olduğunu göstermiş. Millete ihanet eden asker kılıklı hainler vatana ihanet etmiştir. Biz ordusu değil milleti olan bir vatanız. O gece hepimiz meydanlardaydık. O zamanlar Muş Valisi olarak görev yapıyordu. Bu alçaklar vali konağını bile vurmayı göze almış insanlar. Beraber çalıştıkları insanları, çolukları çocukları katledecek insanlar. Bu insanlar hiç bir zaman pişman olmadı. Bunların sahipleri var çünkü her birinin bir imamı var, kod adları var. Bir cemaatin bir tarikatın kod adı olmaz. Aslında FETÖ islam dininin içini boşaltmış, dini sömürmüş bunları itibarsızlaştırmışlardır. Pişman değiller olmayacaklar da . Pişman oldunuz mu? Bu millete bir daha ihanet etmeyecek misiniz? Yok. Peki ne bekliyorsunuz. Sürekli videolar yayınlanıyor. Sosyal medyada bir takım yaklaşımlar söz konusu aradan 6 yıl geçti. Bize yapılan davranışları belki affedebiliriz ama milletimize yapılan davranışları affedemeyiz. Bunları meşrulaştırmak 251 şehidimize, gazilerimize ihanettir. Bu millet değerleri için ölmeyi, öldürmeyi bilir. Bir kere daha bu darbe teşebbüsünü nefretle kınıyor hafızalarda diri tutulmanın önemini vurguluyorum" dedi.