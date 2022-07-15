"Madenci Anıtı'nda demokrasimize sahip çıkıyoruz"

İstasyon Caddesinden başlayarak Madenci Anıtında bayraklar ile birlikte yürüyüp yapılırken, yürüyüşe, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Vali yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye başkan vekili Sinan Toprak, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Alay Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, MHP İl Başkanı Varol Demirköse, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, daire müdürleri, STK temsilcileri, emniyet mensupları ile vatandaşlar katıldı. Müzik eşliğinde yapılan yürüyüş Madenci Anıtında tamamlanırken, şehitlerimiz adına saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Madenci Anıtındaki törende, Kuran-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Aşır Durgun tarafından dua edildi.

"DARBE GİRİŞİMİ BÜYÜK BİR KARARLILIKLA ENGELLENDİ"

Zonguldak Belediye Başkan vekili Sinan Toprak Madenci Anıtında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde, hem derin bir kederi, hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bugün buraya Milletimizin bu demokrasi zaferini kutlamak, kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak Vatan, Millet, Bayrak, İstiklal ve diğer bütün mukaddes değerlerimiz uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Aziz Şehitlerimizi bir kez daha yâd etmek ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından Türk Demokrasisine ve Milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 6 yıl geçti" diyerek şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kahraman Milletimiz tarafından darbe girişimi büyük bir kararlılıkla engellendi. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreğiyle, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden insanıyla Türk Milleti, ülkesinin sahipsiz olmadığını gösterdi. Milletimizin her bir ferdi, ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini tüm dünyaya örnek bir şekilde vatanını canı pahasına koruyarak göstermiş, günlerce meydanlarda nöbet tutmuş ve milli iradeye sahip çıkmasını bilmiştir. 15 Temmuz zaferimiz işte böyle büyük bir fedakârlığın eseridir. 15 Temmuz Milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, insanlık tarihine altın harflerle yazılmış, büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Nasıl İstiklal Savaşımız yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz gecesi de ülkemiz için yeni kapılar aralayarak, milletimizin kardeşliğini pekiştirmiştir. İşte bizler bu gece, o menfur girişimin 6. yılında ay yıldızlı bayraklarımızla birlik beraberlik ruhu içerisinde darbecilere en anlamlı cevabı bir kez daha vermiş oluyoruz. 15 Temmuz destanını selamladığımız bu anlamlı günde bir kez daha insanlık dışı bu kanlı darbe girişimini lanetliyor, bu uğurda canlarını veren başta Kahraman Şehidimiz Ömer Halis Demir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine Yüce Rabbimden sabr-ı cemil diliyorum. Rabbim, onları cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gazilerimize Rabbimden, sağlık ve afiyet niyaz ediyorum"

"ANLAMLI BİR GECEDE BİRLİKTEYİZ"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar da konuşmasında, "Anlamlı bir gecede birlikteyiz. 15 Temmuz, hiç bir terör örgütünün bir daha cesaret edemeyeceği bir kahramanlık destanıdır. 251 şehit, 2196 Gazi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" diyerek şunları söyledi: "Minarelerimizden okunan selaların uçak seslerini yendiği günün adıdır 15 Temmuz. Bu millete ders vermeye çalışanların defteri 15 Temmuz'da millet tarafından kapatılmıştır. Tarihe damga vuran büyük milletlerin büyük davaları ve zorlu mücadeleleri olmuştur. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda ödememiz gereken ağır bedeller ve zorlu imtihanlar elbette olacaktır. İşte 15 Temmuz da aziz milletimizin fedakarlıklarıyla ve vatan severlikleriyle bezenmiş bir imtihan olmuştur. Fedakarlığın ve cesaretin timsali olmuş milletimiz, hain darbecilere karşı verdiği demokrasi mücadelesi ile bir kez daha destan yazmıştır. Bu mücadelede milletimiz kahramanca bir duruş göstererek şer odaklarına hakettikleri cevabı vermiştir. 15 Temmuz darbe girişimi, önümüze iki tercih koymuştu. Ya ölecektik, ya olacaktık. Bu onurlu mücadelenin yıldönümünde aziz milletimize şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

"BU TOPRAKLARDA BİZ BİRÇOK ZAFERLER ELDE ETTİK"

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da konuşmasında şöyle konuştu: "15 Temmuzun öznesi millettir. Türkiye sevdalısı olanlarda bizim için dua ettiler. Bu topraklarda biz bir çok zaferler elde ettik. Kurtuluş savaşında bunu başardık. 15 Temmuzda yine bu millet destan yazdı. Tankın önüne yatanlar düşüncesi sadece vatandı milleti evlatları geleceğiydi. Bir adım bile geriye adım atmadı. Cumhurbaşkanı hava limanına inelim dedi ve millet havalimanlarına indi. 6 yıldır biz bu meydanlardayız. Yine şer güçlere dur diyecek güçteyiz. Bunu geçmişte başardık yine başaracağız. Ömer Halis Demirleri unutmadık. Unutturmayacağız. O gece sizler bu meydanlardaydınız. Türkiye meydanlardaydı. Güçlü Türkiye olarak ezanımız için milletimiz için meydanlarda olmaya devam edeceğiz"

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da konuşmasında, "15 Temmuz 2016'da Fethullahcı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir destan sergileyen asil milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin inanç ve kararlılığı ile bertaraf edilmiştir" dedi.

Tutulmaz konuşmasında, "Ama ne hazindir ki 251 kahraman asker, polis ve vatandaşımız şehitlik mertebesine, 2193 kahramanımızda gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu anlamlı günde; aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" diyerek şunları söyledi: "Aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain, kalleş darbe girişimi ve kalkışma hareketi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde; hainler yenilgiye uğratılmış, bu kutsal vatanın sahipsiz olmadığı tüm dünyaya gösterilmiş, 15 Temmuz bir İstiklal ve istikbal destanı ve bir milli irade mücadelesi olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır.

Ülkemiz ve aziz milletimiz, yüzyıllardır iç ve dış mihraklarca yönlendirilen sayısız tehdit, kirli oyun, tuzak ve saldırı teşebbüsleri ile karşı karşıya kalmış, bu asil millet Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, aynı inanç, azim ve kararlılıkla, yeniden diriliş ve varoluş mücadelesi vererek aziz vatana, devletine bayrağına ve kendisine yapılan bu alçakça ihanete, darbeye ve demokrasimize suikast girişimine geçit vermemiş, iç ve dış güçlerin projesi olan, milli iradeyi yok sayan hain FETÖ terör örgütüne milli irade tokatı atılarak, hak ettiği ders verilmiştir.

Bu kalkışma, ihanet ve darbe girişimi karşısında "Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızın o anlamlı çağrısıyla feraset sahibi necip halkımız, gencinden yaşlısına, kararlı bir tutumla direnmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever gerçek mensupları ve emniyet güçlerimizin kahramanca mücadelesi sonucunda ülkemize ve devletimize sahip çıkılmıştır. Milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalanması ve düşmana çevrilmesi gereken silahların kendisine yönelmesi ile birlikte bu asil ve cesur millet, canından üstün tuttuğu vatanı ve demokrasisi uğrunda tankların önüne yatarak darbe girişimine engel olmuş, hainlere en ağır şekilde karşılık vermiştir.

Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlettir. Ülkemizin hızlı yükselişini, gelişip büyümesini, bölgemizdeki fark edilen gücü ve etkinliğini, toplumsal birlik ve bütünlüğümüzü hazmedemeyen, karanlık güç ve dış mihrakların ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün yok edilmesine yönelik kirli oyun, teşebbüs ve düzenleri hiçbir zaman bitmeyecektir.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışan o üst akıl ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın, milletimiz ve devletimiz hedeflerinden asla taviz vermeyecektir.

İşte o nedenle, ülkemizin üzerine oynanan kirli oyunlara ve projelere karşı her zaman uyanık ve dikkatli olmalı. 15 Temmuz gecesi kalkışılan hain darbe girişimini unutmamalı, hatırlamalı ve anlatmalıyız. Milletimizin destansı mücadelesini, şehitlerimizin hatırasını, gazilerimizin kahramanlığını hep yaşatmalıyız. Milletimizin milli iradeye ve demokrasiye olan inancı hiçbir zaman eksilmeyecek gelecek nesillerce yaşatılacaktır.

Devletimizin son yıllarda dış politikada, enerjide, savunma sanayinde, ulaştırma ve altyapıda, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim, sağlık ve benzeri alanlardaki, imrendiren, göz dolduran, dünyada dikkatle takip edilen, izlenen başarılı atılımları artarak devam edecek, bu aziz vatan için her zaman olduğu gibi demokrasi, birlik ve beraberlik nöbetimiz sonsuza dek sürecek, vatan milletin, irade milletin olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü uğrunda, bizlerin huzur, refah ve geleceği için gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum. O geceyi aydınlık sabahla buluşturanlara bin selam olsun"

Yapılan konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.

GRUP DERUN KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ

Ardından Grup Derun seslendirdiği kahramanlık türküleri ile milli birlik gününe katılan vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Madenci Anıtında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşması canlı olarak törene katılanlar tarafından izlendi.

Zonguldak Madenci Korosu da törende konser verdi.