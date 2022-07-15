Millet siper, Turkuvaz ses oldu: Özgür basını susturamadılar!

İstanbul'un Avrupa yakasındaki birçok kritik yeri işgal için Topkule Kışlası'ndaki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan darbeci hainler yola çıkmıştı. Bir birlik de o dönem Beşiktaş'ta bulunan Turkuvaz Medya'yı işgal için gönderilmişti. Amaçları A Haber, ATV ve SABAH Gazetesi'ni de bünyesinde bulunduran medya grubunu susturmaktı. Kışladan saat 24.00'te çıkış yapan bu birlik TEM otoyolunda ilerlerken yoğunluk nedeniyle zaman zaman durmak zorunda kaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere direnmek için yollara çıkan vatandaşlar ile polisler, darbecilerin yolunu kapatmıştı. O kahramanlardan biri de Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan seramik ustası Servet Asmaz'dı. Turkuvaz Medya binasına ilerleyemeyen hainler, yolun açılması için polislerle ve vatandaşlarla girdikleri tartışma sırasında halkın üzerine ateş açtılar.

Darbecilere tepki gösteren Servet Asmaz, doğrudan hedef gözetilerek vuruldu. Yollarına bir süre daha devam eden darbecilerin önü daha sonra Seyrantepe'deki Galatasaray Stadyumu önünde tekrar kesildi.