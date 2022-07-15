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Giriş Tarihi: 15.7.2022 14:21

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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MSB duyurdu! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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