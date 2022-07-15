Rusya "yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk" diyerek duyurdu! Rusya Ukrayna savaşında son durum

Ayrıca, son 24 saatte Donetsk ve Dnipro bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 5 yönetim merkezi ve iletişim ağı ile Buk-M1 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince de 18 yönetim merkezi, asker ile askeri teçhizatın yok edildiğini söyledi.

Ukrayna ordusuna ait 2 "Mig-29", 2 "Su-25" savaş tipi uçağı ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 9 "Uragan" çok namlulu roketatar topunun ele geçirildiğini kaydeden Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 253 uçak, 137 helikopter, 1543 insansız hava aracı, 355 hava savunma füze sistemi, 4 bin 60 tank ve zırhlı araç, 746 çok namlulu roketatar, 3 bin 147 obüs ve havan topu, 4 bin 341 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.