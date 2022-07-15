Samsun’da coşkulu demokrasi nöbeti

Demokrasimize darbe indirmek ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen hainlerin, ülkemizin birliğini ve yüce Türk milletinin huzurunu hedef alarak 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirmek istedikleri menfur darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, milletimizin istiklaline ve istikbaline sahip çıkma konusundaki kararlılığı ve destansı direnişiyle bertaraf edildiğini dile getiren Vali Dağlı "Aziz milletimizin kahraman evlatları, Çanakkale'de Kurtuluş Savaşımızda ve nice şanlı zaferlerimizde olduğu gibi tek yürek olmuş, bu hain darbe girişimine karşı kendi iradesine sahip çıkmıştır" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, birliğine, beraberliğine, güven ve huzuruna yönelik alçakça girişimlerin bundan sonra da asla amacına ulaşamayacağını ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı " Hain emeller peşinde koşan bütün şer odaklarına, terör örgütlerine, devletimiz ve milletimiz tarafından hak ettikleri karşılık verilecektir. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de tüm benliğimizle Yüce Türk milletinin ve devletimizin emrinde olacağız ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.