Seydikemer’de 15 Temmuz ruhu yaşatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 gecesindeki darbe girişiminin püskürtülmesinin altıncı yıldönümü 'Türkiye Aşkına' sloganıyla ülkenin dört bir yanında kutlanıyor. Türk Milleti'nin demokrasisine ve vatanına sahip çıkması bilincinin canlı tutulması amacıyla "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde gerçekleşen etkinlikler Seydikemer'de Seydiler Mezarlığında bulunan şehit mezarlarının ziyaret edilmesiyle başladı. Düzenlenen anma programına Muğla Vali Yardımcısı ve Seydikemer Kaymakam Vekili Ayhan Yazgan, SeydikemerBelediye Başkanı Yakup Otgöz, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Yüceur, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Sadık Çetin, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Karakuş ve Ramazan Kaynak, AK Parti Seydikemer İlçe Başkanı Salih Gümüş, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Sıtkı Ülker, Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Levent Tosun, Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San, Seydikemer Müftü Vekili Adem Demirel, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Kenan Köse, İlçe Yazı İşleri Müdürü Halit Dündar, Seydikemer Belediyesi Özel Kalem Müdürü Hasan Çetin, Seydikemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kasım Gürbüz, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

ŞEHİT MEZARLARINA KARANFİL BIRAKILDI

Seydiler Mezarlığı'ndaki şehit mezarlarını ziyaret eden Kaymakam Vekili Yazgan, Belediye Başkanı Otgöz ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından Şehit Alper Seven ve Şehit Osman Tosun'un mezarlarına karanfil bırakılıp tüm şehitler için dua edildi. Daha sonra Şehit Gürcan Akan'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine ziyaret gerçekleştirildi. Kaymakam Vekili Yazgan, Başkan Otgöz ve beraberindeki protokol üyeleri Şehit Gürcan Akan'ın babası İsmet Akan'ın geçmiş Kurban Bayramını da kutlayarak bir süre sohbet etti. Şehit ailesine ziyaretin ardından Merkez Camiine geçildi. Burada öğle namazı öncesinde 15 Temmuz şehitlerimiz ile tüm şehitlerimiz adına Mevlid-i Şerif okutuldu.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı Seydikemer Hükümet Konağı önünde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. Etkinlikler kapsamında saatler 00.13'ü gösterdiğinde ilçede bulunan tüm camilerde sela okunacak.