Son dakika! Bakan Koca: Batman’da hastane güvenlik görevlilerine saldıran zanlı tutuklandı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Batman Beşiri Devlet Hastanesinde dün görevlilere bıçaklı saldırı olduğu haberi kamuoyuna yansımıştı. Hastane güvenlik görevlisine yapılan saldırının zanlısı ve Emniyette 4 ayrı suç kaydı olan şahıs tutuklandı.

Batman'da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün rahatsızlanan annesine müdahale edilirken dışarıya çıkarılmaya çalışılan E.B. (37) ile görevliler arasında arbede yaşandı. Görevliler, bıçakla saldırı girişiminde bulunan şüpheli E.B'yi polise ihbar etti.

Hastaneye gelen polis ekipleri, E.B'yi gözaltına aldı.

Batman'da sağlık çalışanlarına şiddet

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE VURMAYA ÇALIŞTI

Gözaltı işlemi esnasında hastanenin güvenlik görevlilerinden birine vurmaya kalkışan şüpheli, polislerce etkisiz hale getirildi.

Dört suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.