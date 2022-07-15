Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Saraçhane Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Kalabalık her geçen dakika artıyor
Giriş Tarihi: 15.7.2022 16:50 Son Güncelleme: 15.7.2022 17:02

Son dakika: Saraçhane Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Kalabalık her geçen dakika artıyor

Son dakika: Saraçhane Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Kalabalık her geçen dakika artıyor

Son dakika haberleri: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanetine karşı 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihte eşine az rastlanan bir direniş örneği sergileyen aziz millet, ülkenin istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da anma programı düzenlenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı", Saraçhane Meydanı'nda yapılacak.

GİRİŞLER İÇİN ARAMA NOKTASI OLUŞTURULDU

Meydanda hazırlıklar sürerken Fatih Anıtı'nın bulunduğu parkın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alana girişler için arama noktası oluşturuldu.

Son Dakika: Saraçhane Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Kalabalık her geçen dakika artıyor | Video

Vatandaşların etkinlikte konuşmaları izleyebilmeleri için alandaki bazı noktalara erkanlar yerleştirildi.

TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Etkinliği takip edecek basın mensuplarının canlı yayınlarını yapabilmeleri için de ayrı bir alan oluşturuldu.

Hazırlıkların devam ettiği etkinlik alanının birçok yerine Türk bayrakları asıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN MİLLETE SESLENECEK

15 Temmuz ruhunun canlı tutulması, milli şuurun güçlendirilmesi, şehitlerin hatırasının yad edilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 17.30'da başlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleneceği etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Etkinlikte, 15 Temmuz temalı video gösterimi yapılacak, canlı sahne performansları gerçekleştirilecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapılacağı etkinlikte, şehitler için dualar edilecek.

Bu arada, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'Türkiye Aşkına' 15 Temmuz ruhuyla bugün 17.30'da Saraçhanedeyiz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Saraçhane Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Kalabalık her geçen dakika artıyor
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