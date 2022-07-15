Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi
Giriş Tarihi: 16.7.2022 00:14 Son Güncelleme: 16.7.2022 00:37

Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi

Son dakika... 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6’ıncı yıl dönümünde birçok tören düzenlendi. Tüm Türkiye'de vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Saatlerin 00:13'e gelmesiyle birlikte 81 ilde bulunan 90 bin camide sela okundu.

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

VATAN SEVGİSİ VURGUSU

Başta İstanbul'daki Ayasofya, Büyük Çamlıca, Eyüpsultan, Fatih, Süleymaniye, Taksim camileri başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 90 bin camide sela okundu. Darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle camilerin ışıklarının sabaha kadar açık tutulacağı belirtildi.

Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okunuyor | Video

Ayrıca bir çok caminin mahyalarında, "Vatan Sevgisi İmandandır" yazıldı. Ayrıca Büyük Çamlıca Camii'nde mahyaya Türk Bayrağı yansıtıldı.

Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okunuyor | Video

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Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi
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