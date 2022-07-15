Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi

VATAN SEVGİSİ VURGUSU

Başta İstanbul'daki Ayasofya, Büyük Çamlıca, Eyüpsultan, Fatih, Süleymaniye, Taksim camileri başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 90 bin camide sela okundu. Darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle camilerin ışıklarının sabaha kadar açık tutulacağı belirtildi.

Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okunuyor | Video

Ayrıca bir çok caminin mahyalarında, "Vatan Sevgisi İmandandır" yazıldı. Ayrıca Büyük Çamlıca Camii'nde mahyaya Türk Bayrağı yansıtıldı.

Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okunuyor | Video