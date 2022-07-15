Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar yükseldi

Son dakika haberleri... Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, 81 ildeki 90 bin camide tekrar okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.
VATAN SEVGİSİ VURGUSU
Başta İstanbul'daki Ayasofya, Büyük Çamlıca, Eyüpsultan, Fatih, Süleymaniye, Taksim camileri başta olmak üzere Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 90 bin camide sela okundu. Darbe girişiminin yıl dönümü sebebiyle camilerin ışıklarının sabaha kadar açık tutulacağı belirtildi.
Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okunuyor | Video
Ayrıca bir çok caminin mahyalarında, "Vatan Sevgisi İmandandır" yazıldı. Ayrıca Büyük Çamlıca Camii'nde mahyaya Türk Bayrağı yansıtıldı.
Son dakika: 15 Temmuz için Türkiye genelinde selalar okunuyor | Video