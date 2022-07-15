TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan 15 Temmuz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yıl dönümü paylaşımında şunları kaydetti:

"Tarihi boyunca bağımsızlığına leke sürdürmeyen, şanlı bayrağımızı yere düşürmeyen, vatanına canı pahasına sahip çıkan aziz milletimizin yaktığı demokrasi meşalesi geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek bu destan, nesilden nesile anlatılacaktır.

İman aydınlığının zulmün karanlığına galip çıktığı o gece, şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını minnet ve şükranla anıyor, 251 şehidimize Cenabıhak'tan rahmet, gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum."